Mercato - OM : Coup de tonnerre dans ce dossier chaud de Zubizarreta !

Publié le 7 janvier 2020 à 15h00 par B.C.

En négociation depuis plusieurs mois avec Isaac Lihadji, l’Olympique de Marseille a décidé de retirer son offre pour la pépite phocéenne.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs de l’Olympique de Marseille, Isaac Lihadji voit son avenir s’inscrire en pointillé. Le jeune ailier de 17 ans n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec son club formateur et se retrouve courtisé par plusieurs écuries prestigieuses à l’image du FC Barcelone, de la Juventus, de Monaco ou encore du Borussia Dortmund comme vous le révélait le 10 Sport il y a quelques jours. Face à ce danger, l’OM a proposé une offre à sa pépite, mais les négociations traînent en longueur depuis plusieurs mois, et Andoni Zubizarreta en a assez.

L’OM stoppe les négociations pour Lihadji