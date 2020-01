Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé afficherait d'énormes doutes pour son avenir !

Publié le 7 janvier 2020 à 13h45 par B.C.

Afin d'écarter la menace Real Madrid, Leonardo aurait ouvert les discussions avec Kylian Mbappé pour une prolongation de contrat. Néanmoins, l’attaquant du PSG aurait des doutes sur son aventure parisienne. Explications.

Kylian Mbappé pourrait entrer un peu plus dans l’histoire du football en 2020. En effet, le natif de Bondy serait la grande priorité du Real Madrid, qui n’aurait pas peur de débourser une somme record pour s’attacher les services de l’attaquant du PSG. Un danger qui aurait incité Leonardo à s’activer, puisque L’Équipe confirme ce mardi que le directeur sportif du PSG aurait engagé des discussions pour la prolongation de Kylian Mbappé. Mais ce dernier aurait quelques doutes sur son avenir…

Les doutes de Mbappé sur le PSG…