Mercato - PSG : Le danger se confirme pour Leonardo dans le dossier Emre Can !

Publié le 7 janvier 2020 à 12h15 par B.C.

Dans le viseur du PSG en ce mois de janvier, Emre Can intéresserait également Manchester United, qui aurait envoyé des émissaires observer l’Allemand ce lundi.

N’entrant pas dans les plans de Maurizio Sarri, Emre Can envisagerait d’aller voir ailleurs dès ce mercato hivernal, et Leonardo voudrait en profiter. Le directeur sportif du PSG travaillerait sur l’arrivée de l’international allemand dans la capitale, mais Fabio Paratici a clairement fermé la porte à un départ du milieu de terrain cet hiver : « Emre Can ne partira pas. Il est important pour nous et on veut le garder ». Malgré ce message clair de la part du coordinateur technique de la Juventus, un autre prétendant ne lâcherait pas le morceau pour Emre Can.

Manchester United continue d’observer Emre Can