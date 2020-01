Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace claire pour Leonardo avec Emre Can !

Publié le 7 janvier 2020 à 1h15 par J.-G.D.

Très intéressé par le profil d’Emre Can, Leonardo devra jouer des coudes avec Manchester United pour le recrutement du milieu de terrain de la Juventus.

L'arrivée d’Emre Can au PSG prend du plomb dans l’aile. Directeur sportif parisien, Leonardo a forcément eu vent des déclarations de Fabio Paratici, son homologue de la Juventus : « Emre Can ne partira pas. Il est important pour nous et on veut le garder ». Un message qui mérite de mettre les choses au clair, alors que le milieu de terrain de 25 ans aurait pu faire partie intégrante d'un échange avec Leandro Paredes. Une piste du PSG s'éloignerait, mais un club étranger aurait bougé ses pions dans le dossier Can.

Emre Can supervisé par Manchester United ?