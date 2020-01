Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Adrien Rabiot brise le silence pour son avenir !

Publié le 6 janvier 2020 à 23h30 par A.C.

En marge de la large victoire de la Juventus sur Cagliari ce lundi (4-0), Adrien Rabiot s'est exprimé au sujet de son avenir.

La situation d'Adrien Rabiot fait couler beaucoup d'encre. Arrivé à la Juventus pour se relancer après son bras de fer avec le Paris Saint-Germain, le milieu peine à trouver sa place. La presse anglaise a ainsi annoncé un intérêt prononcé d'Arsenal, mais surtout Everton, ou sévit désormais son ancien entraineur Carlo Ancelotti. Le principal concerné ne semble toutefois pas songer à un départ.

« Mon avenir est à la Juventus »