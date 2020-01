Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces nouvelles révélations de taille sur Vidal !

Publié le 6 janvier 2020 à 21h30 par J.-G.D.

Alors que l’Inter aurait déjà préparé le futur contrat d’Arturo Vidal, les pourparlers avec le FC Barcelone devraient reprendre d’ici quelques jours.

Arturo Vidal n’est pas un parfait inconnu pour Antonio Conte, les deux hommes s’étant connus à la Juventus. L’entraîneur de l’Inter souhaiterait donc retrouver son ancien joueur dès ce mercato hivernal. Les tensions entre l’international chilien et le FC Barcelone pourraient faciliter la tâche du technicien italien. Il resterait néanmoins à trouver un accord avec les Catalans, eux qui demanderaient 20M€ dans ce dossier. Pourtant, Ernesto Valverde apposerait son veto quant au possible départ de Vidal d'après Sport ce lundi. À moins que les prochaines négociations entre les Nerazzurri et le Barça portent ses fruits.

De nouvelles négociations à partir du 13 janvier ?

Comme l’annonce Nicolò Schira, via Twitter , l’Inter aurait déjà conclu un accord, depuis quelque temps, concernant le contrat d’Arturo Vidal. Un bail de deux saisons et demi attendrait donc le milieu de terrain du Barça en Lombardie, avec un salaire 4,5M€ jusqu'en juin. Tout en disposant d'une option de deux ans supplémentaires, assujettie à une revalorisation salariale (6M€). Les négociations auprès des dirigeants du FC Barcelone devraient ainsi reprendre dès le 13 janvier.