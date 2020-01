Foot - Barcelone

Barcelone : Griezmann adresse un message très fort aux supporters !

Publié le 6 janvier 2020 à 16h00 par A.D.

Arrivé lors de la dernière fenêtre du mercato, Antoine Griezmann a pu découvrir la ferveur des supporters du Barça. Le champion du monde français a tenu à remercier les fans catalans.

Antoine Griezmann est reconnaissant envers les supporters du Barça. Lors du dernier mercato estival, le Français a quitté l’Atlético pour rejoindre le FC Barcelone. Depuis son arrivée, Antoine Griezmann a pu jouir de l’immense soutien des fans barcelonais. Interrogé par Barça TV , Antoine Griezmann a tenu à leur faire passer un message.

«Ils sont toujours avec nous quand les choses tournent mal»