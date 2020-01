Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Les vérités du Barça sur une grosse polémique en interne !

Alors qu’Arturo Vidal a instauré un climat de polémique en ayant déposé une plainte à l’encontre du FC Barcelone, un dirigeant du club catalan est sorti du silence à ce sujet, alors que le Chilien est toujours annoncé sur le départ.

Le nom d’Arturo Vidal est au cœur de l’actualité au FC Barcelone. En effet, le milieu de 32 ans serait mécontent de son temps de jeu en Catalogne et aurait l’intention de s’en aller pour rejoindre l’Inter d’Antonio Conte. Mais ce n’est pas tout, le Chilien a en effet dernièrement défrayé la chronique en déposant une plainte à l’encontre du Barça, réclamant le versement de 2,4M€ correspondants à des bonus qu’il dit ne pas avoir perçus, une version démentie par les Blaugrana . Vrai litige ou tentative de pousser son départ ? Toujours est-il que Guillermo Amor, le directeur des relations institutionnelles du FC Barcelone, s’est exprimé au sujet de cette plainte à l’issue du Derby Catalan ce samedi (2-2), une rencontre au cours de laquelle Arturo Vidal a inscrit le deuxième but du Barça contre l’Espanyol de Barcelone.

« La plainte ? Une affaire interne qui sera résolue en interne »