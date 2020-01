Foot - Barcelone

Ballon d’Or : Quel joueur mettra fin à l'hégémonie de Messi et Cristiano Ronaldo ?

Publié le 1 janvier 2020 à 15h30 par A.M.

Après une année de répit, Lionel Messi a de nouveau remporté le Ballon d'Or, relançant par la même occasion sa course avec Cristiano Ronaldo. Mais quel joueur mettra définitivement fin à cette hégémonie ?

L'année dernière, Luka Modric pensait avoir mis à l'hégémonie de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui s'étaient partagés les dix Ballons d'Or précédents. Mais le répit a été de courte durée puisque la star du FC Barcelone a récupéré son bien cette année, glanant au passage son sixième trophée, un record dans l'histoire du Ballon d'Or. Malgré tout, il arrivera un jour où Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne seront plus là, et un joueur devra s'imposer comme leur successeur.

Mbappé, c'est pour bientôt ?

Le nom qui vient immédiatement est celui de Kylian Mbappé. Quatrième en 2018 et sixième en 2019, l'attaquant du PSG présente des statistiques dignes d'un Ballon d'Or. En année de compétition internationale et de JO, le Français pourrait bien prétendre au trophée s'il va loin dans chacun des tournois. Mais il faudra également espérer un beau parcours du PSG en Ligue des Champions. Il ne faudrait pas enterrer Neymar qui, s'il est épargné par les blessures, pourrait bien redevenir un prétendant sérieux. À court ou moyen terme, Eden Hazard, Sadio Mané, Mohamed Salah voire Antoine Griezmann sont d'autres joueurs qui peuvent prétendre au Ballon d'Or.