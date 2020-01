Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Griezmann, Dembélé... Le Barça aurait un plan colossal pour le retour de Neymar !

Publié le 2 janvier 2020 à 22h30 par B.C.

Le FC Barcelone n'a visiblement pas oublié Neymar, et pour enrôler la star du PSG, le club catalan serait prêt à faire des sacrifices...

Le feuilleton Neymar va-t-il connaître une saison 2 l'été prochain ? Cela ne serait pas impossible puisque l'avenir de l'international brésilien paraît toujours aussi incertain. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, Neymar resterait dans le viseur du FC Barcelone comme l'a affirmé Mundo Deportivo ce jeudi. Le club culé serait même déjà fixé sur le prix de l'attaquant puisque celui-ci serait actuellement estimé à 180M€ si l'on en croit le règlement de la FIFA, mais le Barça devra faire de la place dans son effectif pour accueillir Neymar.

Le Barça prêt à vendre Dembélé ou Griezmann pour Neymar ?