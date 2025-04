PSG : Un grand nom s’annonce à Paris et jubile !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur du PSG, Mikel Arteta va retrouver le Parc des Princes à l'occasion des demi-finales de Ligue des champions. Brillant vainqueur du Real Madrid, Arsenal affrontera le club français les 29 avril et 7 mai. Après la victoire de son équipe, le technicien espagnol se faisait une joie de retrouver la capitale.

Il n’y a pas eu de remontada au Santiago Bernabeu ce mercredi soir. Pas de victoire non plus. Incapable de faire monter la pression, le Real Madrid s’est incliné face à Arsenal (1-2). Son parcours en Ligue des champions s’arrête donc en quarts de finale. C’est donc la formation de Mikel Arteta qui défiera le PSG les 29 avril et 7 mai. Un affrontement spécial pour le technicien espagnol, passé par le club de la capitale entre 2001 et 2022.

« Je suis heureux de revenir au Parc de Princes »

Interrogé sur ce choc, Arteta se fait une joie de retrouver le public parisien. « Je suis heureux de revenir au Parc de Princes, oui, ce sera spécial pour moi, j’ai joué là-bas et j’ai aimé, c’était mes débuts en tant que pro. Je pense que le PSG est l'équipe la plus en forme, donc ce sera très difficile. Ce sera un moment spécial (face au PSG), il faut profiter d’abord » a déclaré le coach des Gunners au micro de Canal +.

Arteta se méfie de Luis Enrique

Mais à ce stade de la compétition, Arteta ne fera pas de cadeau à son ancienne équipe. Le technicien s’attend d’ailleurs à un duel relevé face à une formation de Luis Enrique, qui a frôlé la correctionnelle face à Aston Villa mardi soir (défaite 3-1). « C’est incroyable, je suis un grand fan d’Enrique depuis des années, c’est un entraineur incroyable et ce qu’il a construit avec cette équipe est spécial : cette régularité, cette façon de jouer, ce sera difficile pour nous. » a prévenu Arteta.