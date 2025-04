Kylian Mbappé : Panique au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Le match retour contre Arsenal ne s’est pas passé comme prévu pour le Real Madrid ce mercredi soir. Le club madrilène s’est incliné une deuxième fois et a été éliminé de la Ligue des champions. Kylian Mbappé est encore une fois passé à côté de sa rencontre. Et chez les Merengue, cela commencerait à en inquiéter plus d’un.

Largement battu à l’aller (3-0), le Real Madrid pensait pouvoir renverser Arsenal au retour et rejoindre le PSG en demi-finale de la Ligue des champions. Le destin en a décidé autrement. Les hommes de Carlo Ancelotti se sont une nouvelle fois inclinés ce mercredi soir (1-2), les précipitant hors de la prestigieuse compétition européenne.

Mbappé, nouveau rendez-vous manqué

Comme souvent cette saison, Kylian Mbappé est passé à côté de ce grand rendez-vous. L’international français n’a presque pas existé. Et pour couronner le tout, l’attaquant de 26 ans est sorti sur blessure. S’il semblait avoir repris du poil de la bête cet hiver, l’ancien du PSG est retombé dans ses travers au Real Madrid.

Le Real Madrid commence à paniquer !

Et comme le rapporte AS, cela commencerait à en inquiéter plus d’un chez les Merengue. La méforme de Kylian Mbappé et les autres soucis dans l’équipe font paniquer les dirigeants du Real Madrid, surtout en vue de la saison prochaine. En l’espace de quelques mois, la Casa Blanca est passée du rêve du triplé au cabinet de crise. Rien ne va plus au Real Madrid.