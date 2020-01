Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Emre Can sur le point d’échapper à Leonardo ?

Publié le 7 janvier 2020 à 0h45 par A.D.

Leonardo aurait souhaité s’attacher les services d’Emre Can cet hiver. Alors que l’échange avec Leandro Paredes ne serait plus d’actualité, l’Allemand devrait finir la saison à la Juventus.

Emre Can pourrait finir la saison à la Juventus. Dans une situation plus que délicate chez les Bianconeri , l’international allemand aurait attiré l’attention de Leonardo. Le directeur sportif du PSG aurait souhaité profiter des difficultés d’Emre Can à Turin pour le recruter cet hiver. Pour mener à bien ce dossier, l’ancien du Milan AC aurait tenté d’offrir Leandro Paredes en échange, mais…

Emre Can parti pour rester à la Juve ?