Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste chaude de Leonardo fixée à 35M€ ?

Publié le 6 janvier 2020 à 12h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Emre Can pourrait coûter entre 30 et 35M€ au club de la capitale cet hiver.

Depuis l’été dernier, Leonardo serait en quête d’un milieu de terrain défensif, et le directeur sportif du PSG négocierait depuis plusieurs mois avec la Juventus pour Emre Can. Ce dernier, qui n’a pas été inscrit sur la liste du club italien en Ligue des Champions, semble plus que jamais en instance de départ. Et le PSG connaitrait le prix à payer pour attirer Emre Can…

La Juve a fixé son prix pour Can