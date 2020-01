Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait faire une croix sur sa priorité de l’hiver !

Publié le 6 janvier 2020 à 5h15 par T.M.

A la recherche d’un milieu de terrain cet hiver, Leonardo semblait avoir fait d’Emre Can une priorité. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait finalement connaitre un échec.

Alors que Thomas Tuchel a reconnu qu’il n’avait pas vraiment besoin de nouveaux joueurs durant ce mercato hivernal, Leonardo aurait visiblement un autre plan pour le recrutement du PSG. En effet, depuis plusieurs semaines, le directeur sportif semble être en quête d’un nouveau milieu de terrain, multipliant d’ailleurs les pistes pour trouver l’heureux élu. Mais dernièrement, un dossier a pris de l’ampleur, celui d’Emre Can. En difficulté à la Juventus, l’Allemand semblait tout proche de rejoindre le PSG. Finalement, l’issue de ce dossier pourrait être bien différente.

Un avenir loin du PSG ?

Sous les ordres de Thomas Tuchel au PSG, Emre Can aurait donc eu une occasion en or de se relancer. Toutefois, l’Allemand pourrait ne jamais poser ses valises dans la capitale française. C’est en tout cas ce qu’on explique ces dernières heures en Italie. En effet, selon la presse transalpine, Can pourrait finalement ne jamais débarquer au PSG. Son avenir pourrait finalement s’inscrire dans un autre club, à l’instar du Bayern Munich, ou même à la Juventus.