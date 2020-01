Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rudi Garcia bien parti pour jouer un sale tour à Andoni Zubizarreta ?

Publié le 7 janvier 2020 à 14h00 par A.M.

Attentif à la situation de Tino Kadewere, meilleur buteur de Ligue 2, l’OM semble toutefois déjà en retard dans ce dossier face à l’OL et d’autres clubs étrangers.

Auteur d’une première partie de saison tonitruante avec Le Havre, Tino Kadewere (24 ans) ne manque pas de prétendants. Il faut dire qu’en 19 apparitions, l’attaquant zimbabwéen a inscrit 17 buts, ce qui en fait le meilleur buteur de Ligue 2. Et de loin. Par conséquent, comme l’annonçait récemment le Daily Mail, l’OM et l’OL s’intéressent à Tino Kadewere, tout comme Southampton et Bournemouth.

L’OL a lancé les premières discussions pour Kadewere