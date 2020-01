Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta prêt à tenter le coup pour la grande révélation de Ligue 2 ?

Publié le 5 janvier 2020 à 11h45 par A.M.

En quête de renforts offensifs, l’Olympique de Marseille se serait positionné sur Tino Kadewere, auteur d’une première partie de saison incroyable avec Le Havre.

Malgré l’arrivée de Dario Benedetto l’été dernier, qui a réalisé une très belle première partie de saison avec l’Olympique de Marseille, le club phocéen souhaite densifier son secteur offensif, surtout en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Il faut dire que Valère Germain est aujourd’hui la doublure de l’Argentin et peine à donner entière satisfaction. Par conséquent, Andoni Zubizarreta cherche à dénicher un nouveau buteur.

L’OM surveille Kadewere