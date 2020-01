Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un couac à 8M€ pour le phénomène de Ligue 2 ?

Publié le 7 janvier 2020 à 16h00 par A.M.

En quête de renforts offensifs, l’OM se serait positionné sur Tino Kadewere qui empile les buts en Ligue 2 avec Le Havre. Mais un club a déjà dégainé dans ce dossier.

Auteur de 17 buts en 19 apparitions en Ligue 2 avec Le Havre, Tino Kadewere (24 ans) ne manque pas de prétendants. Parmi eux, l’OM et l’OL seraient à l’affût comme révélait récemment par le Daily Mail, qui ajoute que Bournemouth et Southampton sont également intéressés. Enfin, selon RMC Sport , Flamengo et le Celtic sont également sur les rangs.

Al-Rayan offre 8M€ pour Kadewere