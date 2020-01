Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Arturo Vidal serait désormais réglé !

Publié le 7 janvier 2020 à 6h30 par T.M.

Le cas d’Arturo Vidal fait énormément parler durant ce mercato hivernal. Toutefois, il semblerait que le cas du Chilien soit actuellement réglé au FC Barcelone.

Il y a quelques semaines, Arturo Vidal avait fait passer un message clair concernant sa situation au FC Barcelone. Le Chilien veut jouer plus, sans quoi un départ serait inéluctable. Et dernièrement, ce scénario avait tout l’air de se rapprocher, d’autant plus qu’à l’Inter Milan, Antonio Conte ferait tout pour retrouver son ancien protégé à la Juventus. C’est donc en Lombardie que Vidal pourrait retrouver le sourire et avoir l’occasion de faire parler ses qualités. Toutefois, le Barça semblerait en avoir décidé autrement.

Pas de départ pour Vidal !

Ce lundi, Sport annonce que le FC Barcelone aurait tranché pour l’avenir d’Arturo Vidal. En Catalogne, on aurait ainsi tout simplement mis son veto à un départ du Chilien à l’occasion de ce mercato hivernal. En effet, Ernesto Valverde se serait entretenu avec le milieu de terrain lui faisant savoir qu’il aurait du temps de jeu durant la seconde partie de saison. Seule une offre impossible à refuser pourrait faire changer d’avis le Barça, qui n’aurait donc aucune intention de lâcher Vidal cet hiver. A l’été, l’issue pourrait bien être différente.