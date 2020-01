Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie hallucinante d'Emery sur l'avenir de Neymar !

Publié le 8 janvier 2020 à 12h45 par B.C.

Entraîneur du PSG lorsque Neymar est arrivé dans la capitale, Unai Emery estime que l’international brésilien doit revenir en Liga.

Recruté par le PSG en 2017, Neymar a tout fait l’été dernier pour quitter le club de la capitale. L’international auriverde souhaitait absolument retourner au FC Barcelone afin de reformer la MSN avec Luis Suarez et Lionel Messi. Malheureusement pour Neymar, le PSG et le Barça n’ont trouvé aucun accord pour son retour en Catalogne. Reste à savoir maintenant si ce feuilleton connaîtra une deuxième saison en 2020, mais aux yeux d’Unai Emery, Neymar doit retrouver la Liga.

« Je pense que Neymar devrait revenir en Espagne »