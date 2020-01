Foot - PSG

PSG : Neymar affiches ses grandes ambitions avec le PSG !

Publié le 8 janvier 2020 à 7h15 par J.-G.D.

Invité à s'exprimer sur ses objectifs en 2020, Neymar admet qu’il souhaite notamment arriver en finale de la Ligue des Champions avec le PSG.

Depuis son arrivée à Paris en 2011, QSI attend toujours un sacre en Ligue des Champions. Le PSG n'aura jamais atteint le dernier carré de la compétition sous l'ère qatarie. Eliminés la saison dernière par Manchester United en huitièmes, les coéquipiers de Thiago Silva tenteront de venir à bout du Borussia Dortmund lors de leur double confrontation. Les supporters trépignent également d'impatience, et dans une interview à Globo Esporte , Neymar affiche ses ambitions pour la Coupe aux grandes oreilles.

« Même si Paris n'a jamais gagné la Ligue des Champions, nous nous battrons pour tout »