Mercato - Real Madrid : Un retournement de situation pour le «nouveau Neymar» ? La réponse !

Publié le 7 janvier 2020 à 15h30 par B.C.

Annoncé proche du Real Madrid, Reinier Jesus serait toujours pisté par Manchester City, de quoi rendre méfiante la direction merengue. Mais Pep Guardiola est-il une réelle menace dans ce dossier ? Réponse.

Décidément, le Real Madrid ne veut rater aucune pépite brésilienne. Proche de rafler Neymar avant son arrivée au FC Barcelone, Florentino Pérez a depuis mis la main sur Vinicius Jr ou encore Rodrygo Goes, et le président du Real Madrid devrait récupérer un autre grand espoir auriverde en la personne de Reinier Jesus. Comme annoncé par le 10 Sport, le Real Madrid a formulé l’offre parfaite à Flamengo pour l’attaquant de 17 ans, se rapprochant des 35M€. L’annonce officielle devrait ainsi survenir dans les prochains jours, à moins que… Ces dernières heures, le journaliste espagnol Alfredo Duro a révélé sur le plateau d’ El Chiringuito que le Real Madrid aurait peur de se faire doubler dans les ultimes instants par Manchester City. Un danger réel ? Pas sûr.

Reinier Jesus va bien rejoindre le Real Madrid