Mercato - Real Madrid : Un danger pour Zidane avec le «nouveau Neymar» ?

Publié le 6 janvier 2020 à 20h30 par J.-G.D.

Les affaires du Real Madrid pour Reinier Jesus, milieu de terrain de Flamengo, pourraient sérieusement se compliquer.

Comme nous l’indiquons en exclusivité depuis plusieurs jours, le Real Madrid a déjà formulé l’offre adéquate pour enrôler Reinier Jesus. La direction de Flamengo a accepté les 35M€ proposé par les Merengue . Un montant qui se divise en deux : 28M€ de part fixe, plus un chèque de 7M€ concernant les bonus, toujours selon Le 10 Sport. Tous les chemins mènent donc à Madrid pour le jeune milieu de terrain, mais l’entraîneur de la formation brésilienne pousse un coup de gueule sur le prix de son joueur : « Reinier (Jesus) ne peut pas être vendu pour 30M€. Flamengo ne sait toujours pas comment évaluer le prix de ses joueurs ». Et la tâche de Zinedine Zidane dans le dossier Reinier Jesus s’annonce plus compliquée que prévue.

Des complications à prévoir pour Reinier Jesus ?