Mercato - LOSC : La grande annonce de Galtier sur son avenir !

Publié le 6 janvier 2020 à 19h15 par J.-G.D.

Lié avec le LOSC jusqu’en 2021, Christophe Galtier profite d’une interview à France Football pour en dire plus sur son futur en tant qu’entraîneur.

Arrivé au LOSC en 2017, pour redorer le blason du club, Christophe Galtier aura totalement réussi sa mission. La deuxième place des Nordistes la saison dernière, derrière le PSG, en est le parfait exemple. Le technicien de 53 ans jouit d’une certaine cote de popularité chez les Dogues , lui qui arrivera au terme de son bail en 2021. Élu entraîneur français de l’année par France Football , Galtier se confie sur avenir dans le petit monde du ballon rond.

« Je ne serai pas un vieil entraîneur. Disons que quand ce sera l'heure de la retraite, je la prendrai »