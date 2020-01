Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un coup de tonnerre pour le «nouveau Neymar» !

Publié le 7 janvier 2020 à 12h30 par A.M.

Alors qu’il semblait promis au Real Madrid, Reinier Jesus (17 ans) pourrait finalement filer vers Manchester City. Le club merengue serait d’ailleurs inquiet en coulisse.

Depuis quelques jours, Reinier Jesus (17 ans) est au cœur de toutes les attentions. Il faut dire que la pépite brésilienne qui flambe avec Flamengo va rejoindre l’Europe comme l’a récemment annoncé Jorge Jesus, l’entraîneur du club carioca. Et tout laisse à penser que le Real Madrid a déjà bouclé le deal. Toutefois, le club merengue doit attendre le 19 janvier prochain, date à laquelle Reinier Jesus fêtera ses 18 ans, afin d’officialiser le transfert.

Reinier Jesus finalement vers… Manchester City ?

Et en dix jours, il peut se passer beaucoup de choses. Et selon les informations d’Alfredo Duro, journaliste espagnol présent sur le plateau du Chiringuito , assure qu’au Real Madrid, on aurait la sensation que Reinier Jesus lui échappe et qu’il rejoindra finalement Manchester City. Si jamais cela se confirme, ce serait un incroyable coup de théâtre tant le jeune brésilien semble promis au Real Madrid depuis quelques jours.