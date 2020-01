Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez va passer à l’action pour Sergio Ramos !

Publié le 7 janvier 2020 à 10h00 par A.M.

Icône du Real Madrid, Sergio Ramos pourrait prochainement se voir offrir une prolongation de contrat que le lierait au club merengue jusqu’en 2023.

Capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos s’est imposé comme une légende du club merengue depuis son arrivée en 2005. Et si un départ a été évoqué à de nombreuses reprises, notamment vers Manchester United et même en Chine l’été dernier, l’international espagnol n’est jamais parti et pourrait même finir sa carrière au Real Madrid où son contrat prend fin en juin 2021.

Vers une prolongation pour Sergio Ramos ?