Mercato - Real Madrid : L’argent du PSG n’aura pas été suffisant pour Reinier Jesus !

Publié le 7 janvier 2020 à 6h00 par T.M.

C’est donc le Real Madrid qui aurait raflé la mise pour Reinier Jesus. Même le PSG n’aurait rien pu faire...

Au contraire de ce qui était dit dans les médias espagnols, le Real Madrid devrait bien recruter cet hiver. Et c’est Reinier Jesus qui devrait poser ses valises chez les Merengue. Alors qu’il fêtera ses 18 ans dans quelques jours, le crack de Flamengo devrait par la suite rejoindre la Casa Blanca et évoluer dans un premier temps avec La Castilla. Un gros coup pour le Real Madrid puisque Reinier Jesus était très courtisé.

Le PSG n’a rien pu faire