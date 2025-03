Deschamps : Les dérives qui donnent raison à Luis Enrique au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entraîneur du PSG, Luis Enrique s’était dernièrement dit prêt à renoncer à une grosse partie de son salaire pour ne plus aller en conférence de presse. Un sujet sur lequel Didier Deschamps a été interrogé. Et si le sélectionneur de l’équipe de France n’est pas prêt à faire comme l’Espagnol, certaines dérives lui donnent toutefois raison.

S’il y a bien quelque chose que Luis Enrique n’aime pas faire, c’est bien aller parler en conférence de presse. Un exercice dont se passerait bien l’entraîneur du PSG. De quoi même faire dire à Luis Enrique : « Si vous me laissez le choix, que vous me dites que je signe un papier et que je ne parle plus avec la presse et qu'on me retire 25 ou même 50% de mon salaire, je signe ».

« Cela fait partie de ma fonction »

Pour Le Figaro, c’est Didier Deschamps qui a été invité à réagir sur la proposition de Luis Enrique. Serait-il prêt à imiter l’entraîneur du PSG ? « Non », a-t-il répondu. « Même si je vivrais très bien avec 30% de salaire en moins, je considère que cela fait partie de ma fonction », a poursuivi le sélectionneur de l’équipe de France.

« On arrive à certaines dérives »

Néanmoins, Didier Deschamps a expliqué à propos des conférences de presse : « Malgré tout, je trouve que l'on arrive à certaines dérives. Je garderai comme souvenir marquant cette conférence de presse à l'Euro, la veille d'un match (France-Portugal), où, sur neuf questions, j’en ai huit qui concernent la politique (les élections législatives). Ce jour-là, je me suis demandé comment on en était arrivé là ».