Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola écarte deux pistes colossales pour son avenir !

Publié le 7 janvier 2020 à 11h45 par A.M.

Alors que l’avenir de Pep Guardiola à Manchester City semble s’inscrire en pointillés, le technicien espagnol assure qu’il n’ira jamais à Manchester United, ni au Real Madrid. Deux concurrents en moins pour le PSG.

Comme Le 10 sport vous le révélait en exclusivité, Xavi fait le forcing auprès des dirigeants qataris du PSG pour placer Pep Guardiola sur le banc parisien. Il faut dire que l’aventure de l’Espagnol à Manchester City semble toucher à sa fin compte tenu du fait que les Citizens sont déjà largement distancés dans la course au titre en Premier League. Interrogé sur son avenir, Pep Guardiola a d’ailleurs déjà assuré qu’il n’entraînerait jamais Manchester United et le Real Madrid, les deux grands rivaux de City et du Barcelone.

«Je n’entrainerai jamais Manchester United ni le Real Madrid»