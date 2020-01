Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait un gros problème dans le dossier Reinier Jesus !

Publié le 7 janvier 2020 à 11h00 par La rédaction

La transaction entre Flamengo et le Real Madrid pour la pépite brésilienne Reinier Jesus pourrait ne pas se faire en raison de son statut d'extracommunautaire.

En Espagne, les clubs de première division peuvent inscrire plus de quatre joueurs extracommunautaires dans leur effectif. Et le Real Madrid en compte actuellement trois dans ses rangs avec Eder Militao, Vinicius Junior et Rodrygo. En effet, le milieu de terrain uruguayen Federico Valverde a obtenu avant le début de la saison son passeport espagnol, tandis que Casemiro dispose lui aussi de la double nationalité. Ces deux joueurs du Real Madrid ne sont donc pas considérés comme extracommunautaires, mais un futur renfort de Zidane pourrait poser problème...

Reinier en trop dans l'effectif du Real l'été prochain ?