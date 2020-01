Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces révélations sur l’échec du PSG pour Reinier Jesus…

Publié le 6 janvier 2020 à 13h00 par T.M.

Selon toute vraisemblance, Reinier Jesus devrait prochainement s’engager avec le Real Madrid. Pourtant, le PSG était également décidé à recruter le crack de Flamengo.

Après Vinicius Jr et Rodrygo, le Real Madrid s’apprête à attirer un nouveau crack brésilien. En effet, Le 10 Sport vous avait dernièrement dévoilé les dessous de l’arrivée de Reinier Jesus chez les Merengue. L’opération devrait alors se régler contre 28M€ + 7M€ de bonus. Les Merengue s’apprêteraient donc à frapper fort avec l’arrivée de Reinier Jesus, ayant notamment devancé la concurrence du PSG.

Le PSG proposait plus