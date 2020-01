Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu passe à l'action dans ce dossier à 20M€ !

Publié le 8 janvier 2020 à 12h30 par B.C.

Alors qu’Arturo Vidal souhaite quitter le FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu et plusieurs joueurs du club auraient demandé au Chilien de revoir sa position.

Déçu de son temps de jeu au FC Barcelone, Arturo Vidal s’imaginait quitter le club catalan cet hiver, mais la direction en aurait décidé autrement. Malgré l’intérêt de l’Inter Milan à l’égard du Chilien, le Barça refuserait de lâcher son joueur, de quoi compromettre les plans d’Antonio Conte. Les Nerazzurri voudraient être rapidement fixés afin de rebondir en cas d’échec dans le dossier Vidal. Mais contre toute attente, c’est bien le joueur lui-même qui pourrait repousser les avances de l’Inter.

Le Barça fait pression sur Vidal