Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta est prévenu pour cet attaquant de L1 !

Publié le 8 janvier 2020 à 11h30 par A.M.

En quête de renforts offensifs, l’OM se serait positionné sur Steven Mendoza (Amiens). Mais le club picard ne compte pas lâcher son attaquant.

En vue de l’été prochain, l’Olympique de Marseille se met en quête de renforts offensifs compte tenu du fait que la situation de Valère Germain pose question et qu’André Villas-Boas manque de solutions crédibles pour remplacer Dario Benedetto. Dans cette optique, France Football assure que l’OM s’est positionné sur Steven Mendoza (27 ans) qui sort d’une belle première partie de saison avec Amiens. Toutefois, le club picard n’envisage pas un départ cet hiver.

Amiens ne vendra pas Mendoza cet hiver