Mercato - PSG : Leonardo doit-il prolonger Neymar ?

Publié le 8 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

L’avenir de Neymar est toujours aussi incertain au PSG. Et alors que certains évoquent une possible prolongation pour le Brésilien, Leonardo doit-il lui offrir un nouveau contrat ?

Le feuilleton Neymar semble encore très loin d’être terminé. Si le Brésilien est resté au PSG durant le dernier mercato estival, ses envies de retrouver le FC Barcelone seraient toujours d’actualité. Malgré cela, l’avenir de Neymar pourrait toujours s’écrire au PSG selon certains. En effet, une prolongation de contrat a également été évoqué pour le protégé de Thomas Tuchel, actuellement lié jusqu’en 2022. L’ancien du Barça pourrait donc être loin d’être parti, mais encore faut-il que la direction parisienne accepte de lui offrir un nouveau contrat.

Pas la priorité du PSG ?