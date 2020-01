Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet attaquant de Villas-Boas qui affiche une préférence pour son avenir !

Publié le 8 janvier 2020 à 16h30 par A.M.

Alors qu’Isaac Lihadji devrait finalement quitter l’OM avant même la signature de son premier contrat professionnel, le jeune marseillais se rapproche du LOSC.

« On n’a pas dit qu’on quittait le club et si c’est l’OM qui ne veut pas nous garder, on ira voir ailleurs. On n’a pas fait notre choix ». Bien que l’entourage d’Isaac Lihadji ait récemment assuré qu’il n’avait pas encore fait son choix, l’Olympique de Marseille de son côté semble avoir tranché puisqu’Andoni Zubizarreta aurait stoppé les négociations. Il y a donc désormais de grandes chances que Lihadji signe son premier contrat professionnel ailleurs qu’à l’OM.

Lihadji, très intéressé par le LOSC ?