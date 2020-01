Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le coup de tonnerre se confirme pour l'avenir de Lihadji !

Publié le 7 janvier 2020 à 19h00 par J.-G.D.

Comme annoncé ce mardi par RMC, une porte-parole de l’OM a confirmé que les pourparlers pour le premier contrat professionnel d’Isaac Lihadji sont tout simplement terminées.

Apparu à quelques reprises avec l'OM cette saison, Isaac Lihadji est dans l'attente de son premier contrat professionnel. Andoni Zubizarreta aurait toutefois pris une grande décision pour son jeune ailier (17 ans). RMC Sport annonce que les Phocéens auraient retiré leur offre alors que plusieurs clubs sont à l'affût d'après l'exclusivité du 10 Sport (Dortmund, Monaco, Juventus). Lihadji a été informé de cette décision, et son entourage a mis les choses au clair : « On n’a pas dit qu’on quittait le club et si c’est l’OM qui ne veut pas nous garder, on ira voir ailleurs. On n’a pas fait notre choix ». Tout est bloqué dans ce dossier chaud et l'OM en a remis une couche.

Ça se confirme sérieusement pour Lihadji !