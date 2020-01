Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Icardi échappait à Leonardo ?

Publié le 9 janvier 2020 à 3h45 par A.M.

Auteur d'un excellent début de saison au PSG, Mauro Icardi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, son prêt courant au PSG jusqu'en juin prochain.

« Est-ce qu'il quittera le PSG à la fin de la saison ? On verra, rien n'est sûr, c'est Mauro qui décidera. Il est heureux en France, où il réalise des très bonnes choses. Pour moi ce n'est pas facile de vivre entre Paris et Milan, mais bon... on verra ». Il y a quelques jours Wanda Nara jetait un nouveau froid sur l'avenir de Mauro Icardi, prêté au PSG par l'Inter Milan jusqu'en fin de saison. Il faut dire que les rumeurs venues d'Italie ne sont pas nécessairement optimistes pour le PSG.

Un danger pour Icardi ?