Foot - PSG

PSG : Neymar s’enflamme sur l’attaque du PSG !

Publié le 12 janvier 2020 à 23h15 par H.G. mis à jour le 12 janvier 2020 à 23h22

Alors que le PSG n’a pas pu faire mieux qu’un match nul ce dimanche face à l’AS Monaco, Neymar a malgré tout tenu à dire tout le bien qu’il pense de l’attaque du club de la capitale.

Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Angel Di Maria, Edinson Cavani… Le PSG dispose cette saison de l’une des meilleures attaques du monde. Et Thomas Tuchel semble avoir trouvé la solution pour tirer profit de l’armada dont il dispose en titularisant les quatre premiers cités dans un 4-4-2 très offensif qui fait ses preuves sur le plan offensif depuis décembre, malgré quelques interrogations sur la solidité de ce dispositif sur le plan défensif. Pour autant, il est clair que le PSG dispose d’une attaque que beaucoup d’écuries européennes doivent lui envier et, interrogé à l’issue du match nul concédé face à l’AS Monaco ce dimanche (3-3), Neymar n’a pas manqué de souligner la qualité du secteur offensif du PSG.

« Paris a beaucoup de chance d’avoir cette attaque »