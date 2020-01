Foot - PSG

PSG : Neymar à l’origine d’un grand changement de Thomas Tuchel ?

Publié le 12 janvier 2020 à 18h45 par T.M.

Depuis le match retour face au Real Madrid en Ligue des Champions, Thomas Tuchel n’hésite plus à aligner ses 4 fantastiques dans un 4-4-2. Un changement dont Neymar serait à l’origine.

Ces derniers matchs, le PSG empile les buts, démontrant tout son talent offensif. Une pluie de réalisations qui coïncide à un grand changement opéré par Thomas Tuchel. Désormais, l’Allemand aligne une composition offensive avec ses 4 fantastiques : Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria. Un 4-4-2 qui fait énormément de mal aux défenses adverses, mais qui obligent les stars du PSG à défendre. Et pour le moment, les Parisiens font le travail, on a notamment pu voir Neymar se replier et tacler. Une détermination qui aurait également été visible en interne de la part du Brésilien.

Neymar a convaincu Tuchel !