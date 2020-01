Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo pointe du doigt le «chouchou» de Tuchel !

Publié le 11 janvier 2020 à 4h45 par A.M.

Invité à commenter les futurs échéances du PSG, Daniel Riolo espère que Thomas Tuchel fera les bons choix et évitera d'aligner Thilo Kehrer, son «chouchou».

A un mois du choc contre le Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel semble avoir une équipe type qui se dessine. En effet, le quatuor offensif composé de Kylian Mbappé, Neymar, Mauro Icardi et Angel Di Maria donne satisfaction, il faut donc que l'entraîneur du PSG trouve l'équilibre derrière les quatre stars. Daniel Riolo s'est prononcé sur les possibilités qui s'offrent à Thomas Tuchel, et souhaite voir un peu plus Leandro Paredes. Mais surtout, il espère que le technicien allemand ne mettra plus Thilo Kehrer.

«Que Tuchel ne soit pas tenté de nous mettre son chouchou Kehrer !»