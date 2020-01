Foot - PSG

PSG - Polémique : Pierre Ménès recadre Debuchy pour Neymar !

Publié le 9 janvier 2020 à 23h45 par J.-G.D.

Interrogé sur les propos de Mathieu Debuchy contre Neymar, Pierre Ménès interpelle directement le latéral droit de l'ASSE.

« Je suis très énervé et agacé personnellement. Mais je ne vais pas polémiquer. Il y a aussi un peu d’arrogance de la part de l’adversaire. Après, quand on est défenseur on ne peut qu’être agacé d’en prendre six ». Cette sortie de Mathieu Debuchy après la débâcle face au PSG (6-1) était directement adressée à Neymar. Le latéral droit de l’ASSE ne s'est pas montré tendre avec le n°10 parisien, l’accusant de simuler. Des déclarations qui n’ont pas échappé à Pierre Ménès. Le journaliste de Canal+ a d'ailleurs remis le défenseur stéphanois à sa place.

« Il faut arrêter l’intox à un moment. En plus, c’est une vraie connerie… »