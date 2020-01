Foot - PSG

PSG - Clash : Meunier s’appuie sur Leonardo pour tacler Antero Henrique !

Publié le 9 janvier 2020 à 10h15 par G.d.S.S.

Visiblement emballé par le retour de Leonardo à la direction sportive du PSG, Thomas Meunier a constaté une amélioration par rapport à l’ère Antero Henrique. Et il le fait savoir…

Comme Le 10 Sport vous l’a récemment révélé en exclusivité, Antero Henrique pourrait bientôt reprendre du service puisqu’il est en discussions avec l’Inter Milan. L’ancien directeur sportif du PSG, qui a été remplacé par Leonardo l’été dernier après un passage de deux ans dans la capitale, ne semble pas avoir fait l’unanimité au PSG comme en témoigne ce tacle à peine déguisé de Thomas Meunier mercredi soir en zone mixte après le carton face à l’ASSE (6-1) en Coupe de la Ligue.

« Des gens qui ont connu le haut niveau »