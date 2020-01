Foot - PSG

PSG : Kehrer rend un vibrant hommage à Cavani !

Publié le 7 janvier 2020 à 0h15 par J.-G.D.

Coéquipier d’Edinson Cavani au PSG, Thilo Kehrer tient à féliciter l'Uruguayen après la qualification du club pour les 16es de finale de la Coupe de France.

Avec les absences de Kylian Mbappé et de Neymar dimanche soir, Edinson Cavani était donc l’avant-centre titulaire face à Linas Montlhéry en Coupe de France (6-0). Mieux, Thomas Tuchel a confié le brassard de capitaine à l’international uruguayen, chose inenvisageable il y a encore quelques semaines. Une bouffée d’air frais alors que l’avenir d’ El Matador reste un sujet chaud à Paris. Cavani aurait trouvé un accord avec l’Atlético de Madrid, une information confirmée par Le 10 Sport dans son exclusivité. Et via des propos rapportés par Goal , Thilo Kehrer, défenseur du PSG, se montre dithyrambique à l'égard de son partenaire.

« Edinson est un grand joueur et surtout une grande personnalité »