Mercato - PSG : L'aveu de Thilo Kehrer sur son adaptation au PSG...

Publié le 5 janvier 2020 à 7h45 par La rédaction

Arrivé au PSG en 2018, Thilo Kehrer a vécu des hauts et des bas à Paris, mais le défenseur s'estime tout de même heureux de son parcours au PSG depuis son transfert.

Lorsqu'il est arrivé au PSG à l'été 2018, Thilo Kehrer présentait toutes les caractéristiques pour s'imposer à Paris. Polyvalent comme le souhaitait Thomas Tuchel, jeune (23 ans), Thilo Kehrer possède un profil très prometteur. Mais sa situation à Paris s'est assombrie lorsque le défenseur a enchaîné les performances décevantes la saison dernière. Revenu d'une longue blessure il y a un mois, Thilo Kehrer est revenu sur son adaptation dans la capitale.

« Je suis satisfait de ma progression aussi, après un an passé au PSG »