Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Antero Henrique en contact avec un grand d’Europe

Publié le 7 janvier 2020 à 12h11 par Alexis Bernard

Depuis son départ du PSG, Antero Henrique n’a pas retrouvé de nouveau projet. Selon nos informations, il discuterait avec un club italien.

Après deux saisons au PSG, Antero Henrique n’a pas encore rebondi. Le Portugais a eu plusieurs touches, en Europe ou en Chine (Shanghai SIGPC). En mars dernier, peu avant le retour de Zinedine Zidane et conscient que son aventure parisienne allait tourner court, il aurait même proposé ses services au Real Madrid, sans succès. Et à présent, la plus chaude se trouverait du côté de l’Italie… Selon nos informations, l’ancien directeur sportif du PSG serait en discussions avec l’Inter Milan. Des échanges auraient récemment eu lieu entre les deux parties. Affaire à suivre.