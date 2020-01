Foot - PSG

PSG - Polémique : Debuchy tacle sèchement Neymar après la déroute de l'ASSE !

Publié le 9 janvier 2020 à 15h15 par A.M.

Au marquage de Neymar mercredi soir durant la lourde défaite de l'ASSE contre le PSG (1-6), Mathieu Debuchy a fustigé l'attitude provocatrice du Brésilien.

Etre au marquage de Neymar est un travail à temps plein. Mathieu Debuchy peut en témoigner. Le latéral droit de l'ASSE était effectivement sur le dos du Brésilien mercredi soir durant la lourde défaite des Verts au Parc des Princes (1-6). Et durant la rencontre, les deux joueurs se sont agrippés à de nombreuses reprises, le défenseur français commettant plusieurs fautes sur la star du PSG. Mais Debuchy n'a pas du tout apprécier le comportement de Neymar.

Debuchy «agacé» par Neymar