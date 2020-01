Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti fait une grande annonce sur la situation de Neymar !

Publié le 9 janvier 2020 à 11h45 par La rédaction

Annoncé sur le départ durant tout le mercato estival, Neymar est finalement resté au PSG au terme d'un feuilleton rocambolesque. Et Marco Verratti l'assure, le Brésilien est heureux à Paris.

Cet été, Neymar a fait la Une de tous les médias. Il faut dire que le Brésilien voulait quitter le PSG afin de retourner au FC Barcelone, club qu'il avait quitté en 2017. Toutefois, les deux clubs n'ont jamais réussi à trouver un accord pour un transfert, poussant le numéro 10 de la Seleçao à rester au PSG. Et après un retour délicat à la compétition marqué par les sifflets d'une partie du Parc des Princes et son manque de rythme, Neymar semble retrouver son meilleur niveau depuis quelques semaines comme en témoigne sa nouvelle prestation convaincante face à l'ASSE mercredi soir (6-1). Et Marco Verratti assure que son coéquipier est heureux à Paris malgré ses velléités de départ estivales.

«Neymar a toujours été heureux ici à Paris»