Mercato - OM : L’énorme coup de gueule de Dugarry contre Lihadji !

Publié le 9 janvier 2020 à 5h00 par A.M.

Invité à commenter la situation d'Isaac Lihadji, Christophe Dugarry n'a pas épargné le jeune marseillais qui ne voudrait pas signer son premier contrat professionnel à l'OM.

L'Olympique de Marseille semble proche de laisser filer un grand espoir. En effet, les discussions autour du premier contrat professionnel d'Isaac Lihadji auraient été stoppées suite au refus de ce dernier d'une nouvelle offre de l'OM. Par conséquent, Andoni Zubizarreta aurait décidé de jeter l'éponge dans ce dossier alors qu'Isaac Lihadji est également suivi de près par le LOSC et le Borussia Dortmund, comme le révèle en exclusivité Le 10 Sport. Ancien joueur de l'OM, Christophe Dugarry a commenté ce dossier et n'épargne pas le jeune marseillais sur les ondes de RMC Sport .

Dugarry ne digère pas