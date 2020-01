Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Unai Emery lâche ses vérités sur son départ !

Publié le 8 janvier 2020 à 20h15 par A.M.

Durant l’été 2018, Unai Emery n’a pas été conservé par le PSG suite notamment à deux éliminations en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais le technicien espagnol n’a aucune rancœur.

Fort de ses trois victoires de suite en Ligue Europa avec le FC Séville, Unai Emery a été nommé sur le banc du PSG afin de prendre la succession de Laurent Blanc en 2016. Et le technicien espagnol sera finalement resté deux saisons à Paris durant lesquels il aura connu de nombreux succès, mais également d’énormes déconvenues comme la perte du titre en Ligue 1 en 2017 face à l’AS Monaco, mais surtout la remontada contre le FC Barcelone. Durant l’été 2018, Unai Emery n’a pas été conservé par le PSG suite à une nouvelle élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, contre le Real Madrid. Mais l’ancien entraîneur d’Arsenal n’a aucune rancœur.

«Je savais que je devais gagner»