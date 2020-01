Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Jean-Michel Aulas scelle l'avenir de Moussa Dembélé !

Publié le 8 janvier 2020 à 19h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs étrangers, Moussa Dembélé a été déclaré intransférable cet hiver par le président de l'OL, Jean-Michel Aulas.

Alors que les deux cadres de l'OL, Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay seront absents pour de longs mois et que les Gones n'arrivent pas à lancer leur mercato hivernal, de nombreux clubs se pencheraient sur la situation de Moussa Dembélé à Lyon. Manchester United, Chelsea et Arsenal seraient les plus intéressés selon plusieurs sources. Mais Jean-Michel Aulas, le président de Lyon ne l'entend pas de cette oreille et ne compte pas se laisser faire...

« Moussa ne partira pas »